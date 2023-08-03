منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يكمل استعداده للمشاركة في بطولة العالم باسكتلندا

المصدر: وام

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أنهت سلامة الخاطري لاعبة منتخب الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم استعداداتها للمشاركة في بطولة العالم، المقررة من 9 إلى 14 أغسطس الجاري التي تخوضها بطموحات كبيرة، كونها أول إماراتية تشارك في بطولات العالم لهذه الفئة.

وقالت الخاطري إن الاستعداد البدني والمعنوي للمشاركة في البطولة كان على أعلى مستوى، لأن البطولة تشهد نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم.

وأوضحت أن فوزها بذهبية سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 15 كم في البطولة الآسيوية بتايلاند مؤخراً، أفضل دافع لها لبذل المزيد من الجهد، والحرص على مواجهة جميع التحديات لتحقيق إنجاز جديد للإمارات.

وأضافت: "فخورة بتواجد المرأة الإماراتية في بطولة العالم، كما أنني أول فتاة إماراتية في مجال رياضة الدراجات الهوائية من فئة أصحاب الهمم، ويجب أن نؤكد أن ارادتنا القوية تمنحنا الثقة لتجاوز جميع التحديات".

وتتوجه بعثة منتخب الدراجات الهوائية واليدوية لأصحاب الهمم إلى اسكتلندا غداً ، للمشاركة في البطولة.

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