غدا ..."أبو ظبي للزوارق السريعة" يبدأ مشاركته ببطولة العالم لفورمولا-4 بإيطاليا

المصدر: وام

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يبدأ فريق أبو ظبي للزوارق السريعة غدا مشاركته في الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات فورمولا-4، بإيطاليا، والتي تستمر فعالياتها حتى الأحد المقبل.

يضم فريق أبو ظبي المشارك في البطولة سالم اليافعي وأحمد الرميثي في أول ظهور ومشاركة مع الفريق الإماراتي بهذه البطولة، فيما سبق لهما المشاركة في بطولة الإمارات لزوارق فورمولا-4.

وتبدأ البطولة غداً بالفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، لينطلق بعدها سباق أفضل زمن والسباق الرئيسي الأول، ثم تستكمل المنافسة الأحد المقبل بسباق أفضل زمن أيضاً والسباق الرئيسي الثاني والختامي للجولة.

وتوجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبو ظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، على دعمه المتواصل والمتابعة الدائمة لفريق أبو ظبي بكافة فروعه ومشاركاته في كل البطولات والمشاركات الدولية.

وأكد أن المشاركة في البطولة العالمية تحقق أكثر من هدف منها تجهيز وصقل مهارات الجيل الشاب، ومنحه الفرصة للاحتكاك والدخول مع المتسابقين العالميين في هذه الفئة، بما يتماشى مع رؤيتهم لصناعة الأبطال وتجهيزهم للمنافسة في البطولات العالمية.

وقال الظاهري : كانت هناك تجربة لليافعي والرميثي ببطولة الإمارات لأكثر من موسم، وتم اختيارهما من بين مجموعة كبيرة، نظراً لما يتمتعان به من موهبة وقدرات كبيرة، والآن يشاركان لأول مرة في بطولة دولية، لاكتساب المهارات المختلفة وصقل الخبرة.

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