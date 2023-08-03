«الجودو» يترقب قرعة « بودابست»

المصدر: بودابست - البيان

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تجرى بعد ظهر اليوم بقاعة (باب لأزلوا) الرياضية في بودابست عبر تقنية الفيديو قرعة بطولة الماستر للجودو الكبرى التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل وتبلغ جوائزها النقدية 196 ألف يورو.

وتأتي مشاركة منتخبنا في إطار استعداداته لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي تقام في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، بجانب العديد من المشاركات التي تسهم في زيادة رصيده من نقاط التأهل لأولمبياد باريس لعام 2024 المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 420 لاعباً ولاعبة من 59 دولة، بعد انضمام أقوى منتخبات العالم للجودو في مقدمتهم بطل العالم منتخب اليابان والوصيف منتخب فرنسا بجانب منتخب المجر مستضيف البطولة الذي يشارك بعدد 22 لاعباً ولاعبة، ومن بين المنتخبات المشاركة 5 منتخبات عربية، في مقدمتها منتخب الإمارات، بجانب البحرين، المغرب، الجزائر وتونس والتي تأتي مشاركتهم بهدف الوصول للأولمبياد المقبل.

وقد أكمل منتخبنا الأول للجودو استعداداته لخوض التحدي الجديد بمركز التدريب الدولي في بودابست بإشراف مدربه فيكتور والطاقم المساعد، ويشارك منتخبنا في البطولة بـ 4 لاعبين واللاعبة بشيرات خرودي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، بينما يشارك نارمند بيان في منافسات وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظفار كوسوف تحت 100 كجم، ومعروف عمر في وزن فوق 100 كجم.

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