4 ميداليات لمنتخبنا في افتتاح «مونديال الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة مجموعة من المباريات القوية وسط حضور جماهيري لافت وأجواء استثنائية من الحماس والتشويق.

وشهد اليوم الافتتاحي منافسات مشوقة ضمن الفئة «ج» للمرحلة السنية 13-١٢ عاماً، وقدّم نجوم منتخبنا الوطني أداءً قوياً ونجحوا في حصد أربع ميداليات ملونة بأداء استثنائي، حيث نجح سيف البلوشي في اقتناص ذهبية (وزن 40 كجم)، فيما حصد كل من عائشة الحمادي (وزن 57 كجم)، وراكان اليماحي (وزن 34 كجم) الميدالية الفضية، وسارة الزرعوني برونزية وزن 40 كجم.

وتقام البطولة التي تمتد لأربعة أيام بتنظيم من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، واستضافة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث تستمر حتى 5 أغسطس، بمشاركة قياسية من 636 لاعباً ولاعبة يمثلون 45 دولة.

وشهد المواجهات العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وريموند فيليبس عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة لقارة أفريقيا، وعدد من ممثلي بعثات الدول المشاركة.

مكانة عالمية

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري: «تعزز استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الثاني على التوالي مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضات الفنون القتالية تمتلك قدرات فائقة على استضافة الفعاليات العالمية وفقاً لأعلى المعايير. وتوفر البطولة بيئة تنافسية مميزة تجمع أفضل المواهب الرياضية الشابة والنجوم الواعدين من جميع أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم في قفص النزال».

وأشاد الظاهري بالأداء القوي لنجوم المنتخب الوطني الذين تألقوا في قفص النزال في اليوم الأول من البطولة ونجحوا في حصد 4 ميداليات ملونة من بينها ذهبية، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز لأبناء وبنات الإمارات يجعلنا أكثر تفاؤلاً بأن غلّة الميداليات سترتفع خلال الأيام الثلاثة المقبلة في ظل امتلاك عناصر المنتخب للموهبة والقدرات الفنية التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المرجوة وبما يليق بالآمال المعقودة على هذا الجيل المميز.

مهارات

وبدوره قال دينزن وايت: «يسعدنا أن تتم استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، وتمثل هذه الفعالية خير دليل على شغف دولة الإمارات والتزامها بتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة والترويج لها. نزالات اليوم الأول كانت حافلة بالمهارات والروح الرياضية التي تميز هؤلاء الرياضيين الشباب، حيث تشكل بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين انطلاقة قوية في مسيرتهم ليصبحوا نجوم اللعبة في المستقبل، وأتطلع بحماس كبير إلى مشاهدة نزالات الأيام الثلاثة المقبلة التي ستلهم الجيل القادم من أبطال الفنون القتالية المختلطة».

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