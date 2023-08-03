7 فرق في «عربية سيدات السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الاتحاد العربي لكرة السلة تمديد المهلة المحددة لتلقي طلبات المشاركة في بطولة الأندية العربية للسيدات المقرر إقامتها في مدينة مراكش المغربية من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأندية للتواجد في هذا الحدث الرياضي، وذكر العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي أن 7 أندية أكدت مشاركتها حتى الآن وهي أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الإمارات، جمعية الكوكب ومجد طنجة من المغرب، غاز الشمال وسنحاريب من العراق، الجمعية الرياضية النسائية من تونس والقرين الرياضي والكويت الكويتي من الكويت، وتوقع أن يرتفع العدد إلى 10 بعد تمديد المهلة، خصوصاً من دول المغرب العربي .

من جهة أخرى يعسكر فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك ممثل الإمارات معسكره في صربيا في إطار استعداداته لبطولة الخليج للسيدات التي تنطلق في العاصمة أبوظبي 26 الشهر الجاري وكذلك للبطولة العربية في أول ظهور عربي للفريق بعد نجاحاته العديدة في المسابقات المحلية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز