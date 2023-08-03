شراكة جديدة لاتحاد الدراجات

المصدر: دبي - البيان

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جدد اتحاد الإمارات للدراجات شراكته مع شركة دبي الوطنية للتأمين، للعام الثاني على التوالي، من أجل تأمين راكبي الدراجات وممتلكاتهم.

حضر توقيع تجديد الشراكة منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وحسن الخويلدي، رئيس دعم الأعمال في شركة دبي الوطنية وقال بوعصيبة: «التحالف الاستراتيجي بين اتحاد الدراجات وشركة دبي الوطنية للتأمين هو شهادة قوية على رؤيتنا المشتركة لدولة أكثر خضرة وصحة معاً، نحن لا نعزز نمو ركوب الدراجات فحسب، بل نسهم أيضاً في المزيد، من خلال مستقبل مستدام لدولة الإمارات، وتسمح لنا شراكتنا مع شركة دبي الوطنية للتأمين ببذل جهد إضافي في دعم رياضيينا».

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