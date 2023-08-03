«عربية المواي تاي» للشباب 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد العربي للمواي تاي عن تنظيم البطولة العربية للمواي تاي للشباب في العاصمة الليبية طرابلس في الفترة من 21 - 27 أغسطس الجاري وبمشاركة 15 دولة عربية.

حرص

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يسعدنا الإعلان عن تنظيم البطولة في جمهورية ليبيا الشقيقة وبالتعاون مع الاتحاد الليبي للمواي تاي، متقدمين بالشكر والتقدير لهم ولدورهم في استضافة هذا الحدث المهم »، مضيفاً: «تحرص الإمارات برعايتها ودعمها للاتحاد العربي للمواي تاي على تحقيق تطلعات وطموحات الشباب العرب وتعزيز نجاحات رياضيي المواي تاي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، وتمثل البطولة العربية للمواي تاي للشباب خير دليل على دعم الإمارات المتواصل لتحقيق التقدم والازدهار للمواي تاي العربي».

وتابع: «فخورون في أسرة الاتحاد العربي بالتجمع الرياضي الشبابي الجديد الذي يندرج ضمن خططنا المتواصلة ومساعينا الهادفة لتقديم البرامج والمبادرات والمسابقات المهمة للاتحادات الوطنية من أجل تعزيز نجاحات قاعدة رياضة المواي تاي على الصعيد العربي ودعم مسيرتها بتجارب مهمة تمهيداً لمشاركة المنتخبات العربية في بطولة العالم للشباب للمواي التي ستقام في تركيا سبتمبر المقبل».

وأكمل: نولي تقديم جميع الإمكانات والقدرات أهمية كبيرة لدعم تطلعات الشباب العرب في رياضة المواي تاي، مشيداً بالمشاركة الكبيرة للمنتخبات العربية في البطولة التي تمثل محطة مهمة في مشوار تحضيراتهم للبطولة العالمية ودورها في الوقوف على مستويات وجهوزية اللاعبين، انطلاقاً من حرصنا على دعم وتلبية المتطلبات كافة وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق مشاركة عربية متميزة في البطولات القارية والدولية.

وأكد عبدالله سعيد النيادي أن الحدث إحدى ثمرات التخطيط المتواصل لأسرة الاتحاد العربي للمواي تاي لتطوير قاعدة اللعبة .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز