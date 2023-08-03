«صيفنا رياضي» يواصل فعاليات نادي «ذخر»

المصدر: دبي - البيان

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ضمن فعاليات صيفنا رياضي وفي إطار الدعم المستمر الذي يتم تقديمه لفئة كبار المواطنين، نظم مجلس دبي الرياضي ومركز دبي التجاري العالمي وهيئة تنمية المجتمع، فعاليات رياضية مجتمعية ممتعة في ملاعب «عالم دبي للرياضة» بمشاركة منتسبي نادي «ذخر المجتمعي» مع منتسبي الجهات الداعمة، وذلك بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

وتفوق فريق نادي ذخر على فريق مجلس دبي الرياضي في فعالية شد الحبل، فيما أسفرت مباراة كرة القدم عن تعادل الفريقين بأربعة أهداف لكل منهما، فقدم منتسبو نادي ذخر مستويات رياضية متميزة أعادت لهم ذكريات اللعب مع الأندية وممارسة مختلف أنواع الرياضة.

وقال سعيد حارب: «سعدنا اليوم بلقاء كبار المواطنين من منتسبي نادي ذخر المجتمعي في هذه الفعالية المتميزة والتي تهدف إلى استمرار هذه الفئة المهمة في ممارسة الرياضة ومواصلة عطائهم ونشاطهم، كما سعدنا بتفاعلهم الكبير والتجمع مع أقرانهم لاسترجاع ذكرياتهم الطيبة ».

وأضاف حارب: «نشكر شركاءنا الدائمين مركز دبي التجاري العالمي على تعاونهم الكبير في تنظيم هذه الفعالية المتميزة لفئة كبار المواطنين الذين نفخر بما قدموه للمجتمع، ونحرص على استمرار مسيرتهم في ممارسة النشاط الرياضي، ولذلك عملنا بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي وهيئة تنمية المجتمع على خلق البيئة المناسبة لهم في ملاعب (عالم دبي للرياضة)».

ومن جانبه تقدم ماهر جلفار بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي وإلى هيئة تنمية المجتمع على إطلاق هذه المبادرة الرائعة.

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