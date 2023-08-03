آمنة وجمانة تتقدمان في «مونديال القوس والسهم»

المصدر: برلين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهلت آمنة العوضي وجمانة النجار لاعبتا منتخب الإمارات للقوس والسهم من المرحلة التأهيلية إلى مرحلة التصفيات، التي تنطلق اليوم، ضمن فئة (القوس المركب)، في بطولة العالم المقامة حالياً بالعاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 537 لاعباً ولاعبة من 82 دولة.

وأكد عادل الحمادي مدير المنتخب الوطني، أن تأهل اللاعبتين لمرحلة التصفيات يمثل تطوراً واضحاً في تاريخ القوس والسهم، ويعكس المستويات المتميزة للاعبين واللاعبات من خلال النتائج الجيدة في بطولة العالم بكل ما تحمله من تحديات كبيرة بتواجد نخبة الأبطال واللاعبين حول العالم. وأشار إلى أهمية هذه التجارب العالمية في الارتقاء بقدرات عناصر المنتخب، وتعزيز الثقة بأنفسهم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز