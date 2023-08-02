الألعاب الجماعية بالشارقة تُطلق مشروع "اللاعبين النخبة"

المصدر: وام

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عقدت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة اجتماعها الدوري، قبل انطلاقة الموسم الجديد بقاعة الاجتماعات في سمنان برئاسة جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، وبحضور يوسف أحمد، مشرف مراحل كرة اليد، وعلي المرزوقي، مدير فريق الرجال، ومدربي وإداري فرق كرة اليد بالنادي.

وأوضح جاسم محمد، أن الاجتماع يأتي إنطلاقاً من حرص الإدارة على متابعة كافة التفاصيل الإدارية والفنية والتأكد من اكتمال كافة التجهيزات والتحضيرات وبداية التدريبات التي تسبق إنطلاقة الموسم، وأشاد بما حققته اللعبة بنادي الشارقة الموسم الماضي، وحصولها على كافة البطولات المطروحة، بدءاً من فريق الرجال وحتى فرق المراحل السنية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعود للمدربين الذين قدموا عملاً مميزاً طوال الموسم.

وأشار إلى أن هناك إستراتيجية جديدة لفرق المراحل السنية لكرة اليد الشرقاوية باستقطاب ثلاثة مدربين جدد متخصصين لفئات المراحل السنية، لافتا إلى أن النادي ضم كلا من: الكابتن عمر المليح، مدرباً لحراس المرمى، ومحمد بوتيني، مدرباً للياقة البدنية وصبحي الحارث، مدرباً لفئة البراعم.

ونوه إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم إستراتيجية النادي الهادفة لاستمرارية اللعبة في القمة وذلك من خلال تطوير هذا القطاع لإفراز لاعبين موهوبين يتم رفدهم لفريق الرجال مستقبلاً.

وأعلن عضو الألعاب الجماعية عن المشروع الجديد الذي يتبناه النادي وهو مشروع “اللاعبين النخبة” الذي يهدف لتطوير اللاعبين الصغار من فئات الأشبال والناشئين والشباب من خلال التدرب والاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول لاكتساب الخبرة والتمرس ولضمان رفد فريق الرجال بأفضل اللاعبين الموهوبين باستمرار، مشيراً إلى ان المشروع سيشرف عليه مدرب فريق الرجال الكابتن سامي السعيدي.

ورحب مشرف كرة اليد بنادي الشارقة خلال الاجتماع بانضمام عناصر جديدة لتشكيلة لعبة كرة اليد في الجانب الإداري حيث انضم كل من: سيف باوزير، ليكون إدارياً لمراحل الصغار والبراعم، ومحمد هلال إدارياً للأشبال، متمنياً أن يشكلا الإضافة المرجوة، ومتمنياً التوفيق للجميع.

كما ناقش الاجتماع الإستراتيجية السنوية للعبة والهدف المنشود تحقيقه، واطلع على بداية التدريبات للمراحل المختلفة لكرة اليد، وبحث التشكيلات الإدارية للعبة، إضافة للترتيبات الأخيرة والخاصة بالملاعب ومواعيد التدريبات.

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