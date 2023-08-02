24 فئة في «دبا لبناء الأجسام»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكملت اللجنة العليا المنظمة لبطولة تحدي دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية استعداداتها لتنظيم البطولة، التي تنطلق بعد غدٍ في مركز دبي التجاري العالمي، بإشراف مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتتضمن 24 فئة تنافسية في بناء الأجسام والفيزيك، مما يجعلها إحدى أكبر بطولات بناء الأجسام، حيث ينتظر مشاركة أكثر من 700 متنافس، ويحصل بطل الأبطال على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم في بناء الأجسام، و7 آلاف في مصارعة الذراعين، إضافة إلى جوائز أخرى في الكثير من المنافسات.

وكانت بطولة دبا قد انطلقت نسختها الأولى في 2017، وأقيمت في دبا الفجيرة، وفي 2019 نسختها الثانية، ونُظمت النسختان الثالثة والرابعة في فندق ميدان في دبي 2021- 2022.

فئات تنافسية

وكشف سالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن المنافسات ستشمل في بناء الأجسام خمسة أوزان، إضافة إلى منافسات الفئة المفتوحة للشباب والماستر، والفئة المفتوحة لكلاسيك بناء أجسام الرجال، بينما ستكون هنالك عدة فئات تنافسية في الفيزيك، إضافة إلى الفئتين المفتوحة في الشباب والماستر، وكلاسيك فزيك للرجال، بينما ستضم منافسات النساء خمس فئات مختلفة، وأوضح الصريدي أن البطولة ستضم منافسات الحواجز الخمسة واللياقة البدنية، إضافة إلى مصارعة الذراعين.

من ناحيته أكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة مصارعة الذراعين أنه ستكون هنالك بطولتان متزامنتان في مصارعة الذراعين بالأوزان 80 و90 وفوق 90 كيلوغراماً باليد اليمنى الأولى مفتوحة، والثانية تخص المواطنين لاختيار المنتخب الوطني.

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