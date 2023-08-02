«اتحاد الشطرنج».. استراتيجية تعزز تطور المنتخبات النسائية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج تبنيه خططاً استراتيجية لتمكين لاعبات المنتخبات الوطنية من المنافسة على البطولات العالمية، وتعزيز التطور الذي حققته المنتخبات النسائية.

وأكد الاتحاد حرصه على تبني البرامج الخاصة بتوفير أفضل المدربين، والمشاركة في البطولات الخارجية، وتنظيم المعسكرات، والبرامج التطويرية.

وقالت خلود الزرعوني رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد إن تمكين المرأة في اتحاد الشطرنج يمثل أولوية كبيرة، لتحقيق رؤية الدولة والقيادة الرشيدة، في رفع مكانة المرأة، وتقديم جميع أشكال الدعم لتميزها وإبداعها في شتى المجالات.

وأوضحت أن النتائج الماضية كشفت قيمة وحجم التطور الذي حققته المنتخبات النسائية، وآخرها تأهل اللاعبة وافية المعمري لبطولة العالم المقامة حالياً في أذربيجان، لتصبح أول إماراتية تشارك في البطولة.

وأشارت إلى تألق عدد من اللاعبات مثل روضة السركال بطلة العالم للشطرنج للناشئات، ووديمة الكلباني الفائزة العام الماضي بجائزة أفضل لاعبة مصنفة أقل من 1900 في التصنيف الدولي.

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