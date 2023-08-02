أبوظبي تحتضن نخبة المواهب في «مونديال الفنون القتالية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية اليوم، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويتضمن جدول البطولة منافسات فئة C للناشئين للأشبال (12 و13 عاماً) التي تنطلق في اليوم الافتتاحي.

وتبدأ أنشطة البطولة مع مرحلة الميزان في الساعة 7 صباحاً، بينما تنطلق منافسات مرحلة المجموعات والإقصاء في الساعة 10 صباحاً. وتُقام النزالات النهائية في تمام الساعة 4:30 عصراً، تليها مراسم تتويج الفائزين.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «اكتملت الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، حيث يستكمل الرياضيون المشاركون التدريبات النهائية حالياً استعداداً لخوض منافسات البطولة المرتقبة، والتي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة للعام الثاني على التوالي. ولم يدخر الاتحاد جهداً لتوفير أجواء مميزة وترحيبية لجميع الرياضيين والوفود المشاركة، بما يتماشى مع المكانة الرائدة لأبوظبي كوجهة للفعاليات الرياضية العالمية».

وعبّر الظاهري عن ثقته بقدرة المنتخب الوطني على تقديم أداء استثنائي ومشرّف في البطولة، حيث قال: «يُظهر المنتخب الوطني، مع ختام استعداداته للبطولة، عزماً راسخاً على تقديم عروض قوية والمنافسة للفوز بالميداليات».

ومن جانبه، قال عبدالله الدرمكي، لاعب المنتخب الوطني في فئة الناشئين B بوزن 44 كيلوجراماً: «بذلنا قصارى جهودنا خلال الأشهر القليلة الماضية تحضيراً للمشاركة في البطولة، حيث ركزنا خلال التدريبات على تحسين الجانبين النفسي والبدني وغيرهما من الجوانب التي تحتاج إلى التطوير. أؤكد استعدادي وزملائي في المنتخب الوطني لخوض هذه البطولة وتقديم أداء مشرف، وأسعى إلى تحقيق هدفي الوحيد في إحراز ميدالية وإهدائها لوطننا الحبيب».

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ومن المتوقع أن تشهد البطولة، التي تُقام على مدى أربعة أيام وتستمر حتى 5 أغسطس، عروضاً مميزة ومنافسات قوية بمشاركة قياسية من 636 لاعباً ولاعبة من 45 دولة.

وقال كريستيان ألفاريز مدرب منتخب الولايات المتحدة: «كانت تجربة رائعة أن أقود الفريق إلى المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة على مدى السنوات الثلاث الماضية. لقد حققنا المركز الثاني في نسخة العام الماضي من البطولة، وأنت وأثق أننا سنفوز بالمركز الأول هذا العام ».

كما أعربت بريدجيت كوستنر، لاعبة منتخب الولايات المتحدة والتي تشارك في فئة C للناشئين، عن وجهة نظر مماثلة، حيث قالت: «شاركت في بطولة العالم في أبوظبي في العام الماضي وحققت المركز الثالث وهي نتيجة رائعة، ولكنني أتطلع هذا العام إلى أن أحقق نتيجة أفضل وأفوز بالمركز الأول».

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