تشكيل مجلس إدارة «الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ونص القرار الإداري رقم (17) لسنة 2023م على أن يشكل مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، وعضوية كل من عبدالله مراد عيسى عبدالله حسين، وعلي سعيد حمد الجلاف الشويهي، وعمر نعمان محمد زمان آل علي، وعمران عبدالله عمران حميد النعيمي، ووهيب جعفر محمد عبدالله الزرعوني.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، كما تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز