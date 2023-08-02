سالم عبدالرحمن يتأهل لدور 64 في مونديال الشطرنج

المصدر: باكو - البيان

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تأهل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج، إلى الدور 64 من بطولة كأس العالم، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، التي تستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

وجاء تأهل سالم بعد فوزه في مباراتين متتاليتين وحصد العلامة الكاملة، ليواصل بطلنا الذهبي تألقه على المستوى العالمي بعدما تألق على المستوى العربي وحصد ميداليتين ذهبيتين في الشطرنج السريع والخاطف، بدورة الألعاب العربية الأخيرة في الجزائر، ويرافق سالم مدربه الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوشكو بارتوز.

بينما قدمت أستاذة الاتحاد الدولي وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا، مستوى جيداً في البطولة، وهي المشاركة الأولى لأول لاعبة إماراتية في بطولات العالم، وهو ما يعد إنجازاً للشطرنج الإماراتي على مستوى السيدات.

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