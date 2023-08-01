«جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تتسلم ترشيحات أبطال «الألعاب العربية»

المصدر: دبي - وام

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تواصل الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويترأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تسلّم ملفات الترشح لمختلف الفئات من الإمارات والدول العربية والعالم في الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة.

وارتفعت وتيرة الترشح للدورة الـ12 من الجائزة الأكبر في المجال الرياضي، مع تبقي أقل من شهر على غلق باب الترشح للدورة والمقرر في 31 الجاري، وتلقت الأمانة العامة العديد من ملفات الترشح في يوليو وخاصة بعد ختام النسخة الـ15 من دورة الألعاب العربية، التي استضافتها الجزائر من 5 وحتى 15 يوليو وبمشاركة عربية واسعة، وشهدت تألق الرياضيين العرب من الجنسين ومن أصحاب الهمم وتقديمهم مستويات فنية كبيرة وإحراز ميداليات تؤهلهم للترشح والمنافسة في الفوز بالجائزة.

ويستطيع الرياضيون العرب، المنتظر تألقهم في بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة بالعاصمة المجرية بودابست من 19 وحتى 27 الجاري، الترشح في الأيام الأربعة المتبقية من ختام البطولة وحتى موعد غلق باب الترشح للدورة الـ12 من الجائزة.

ويتأهل للترشح للفوز بالجائزة كل من حقق إنجازات عالمية كبيرة ترتقي لمستوى الإبداع في فئاتهم ورياضاتهم، بشرط أن تكون تحققت في الفترة من 16 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2023، بكل من فئات «أفضل رياضي» في الإمارات والوطن العربي «وأفضل رياضي ناشئ» أقل من 18 سنة في الإمارات والوطن العربي و«أفضل رياضي» من فئة أصحاب الهمم، و«أفضل مدرب» في الإمارات والوطن العربي، و«أفضل حكم» في الإمارات والوطن العربي.

وتتضمن الجائزة فئات «أفضل إداري» في الإمارات والوطن العربي، وتضم شخصيات تقود العمل الإداري في الاتحادات والمؤسسات الرياضية ومن بينهم رئيس اتحاد، ومدير اتحاد أو منتخب، ومشرف على مبادرة تطويرية، وباحث، ومبتكر، و«أفضل فريق» في الإمارات والوطن العربي، و«أفضل مؤسسة رياضية أو ذات علاقة بالرياضة» في الإمارات والوطن العربي والعالم لها برامج أو مشروعات أو مبادرة ناجحة في المجال الرياضي.

وتشهد الدورة الـ12 للجائزة دعم الرياضيين العرب الناشئين بآلية العمل المعتمدة نفسها مع الرياضيين الإماراتيين الناشئين، إذ سيتم ترشيح عدد من الرياضيين والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في نوفمبر المقبل ثم يتم فتح باب التصويت للجمهور على الناشئين العرب كما هو الحال مع الناشئين الإماراتيين، وسيتم في حفل التكريم في يناير 2024 الإعلان عن الناشئين الفائزين وتكريمهم في الحفل.

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