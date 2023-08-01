تحت رعاية منصور بن محمد.. دبي تستضيف «آسيوية الهواة» للشطرنج 27 أغسطس

المصدر: دبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي تستضيف دبي بطولة آسيا لشطرنج الهواة خلال الفترة من 27 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل.

وأعلن اتحاد الشطرنج أن أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف دول آسيا، يشاركون في البطولة للتنافس في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

ووصل عدد اللاعبين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم حتى الآن إلى 100 لاعب ولاعبة من 22 دولة آسيوية، ويتصدر قائمة المسجلين الأعلى تصنيفاً لاعب المنتخب الوطني أحمد فريد أهلي من نادي دبي للشطرنج، ويليه عثمان ربيع بن ياقوت لاعب نادي عجمان للشطرنج.

وتوجه تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية الحدث، وتقديم جميع أشكال الدعم لنجاحه وتميزه فنياً وتنظيمياً.

وأكد أن الهدف من استضافة البطولة هو تطوير ورفع القدرات الفنية لفئة اللاعبين تحت تصنيف 2000، معرباً عن ثقته في كفاءة الكوادر الإماراتية لتقديم الجهود الداعمة وتحقيق أفضل المعايير العالمية في استضافة الحدث.

اللجنة العليا

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الشطرنج تشكيل اللجنة العليا للبطولة برئاسة تريم مطر تريم، وعبد الكريم المرزوقي نائباً له، وسلطان علي الطاهر مديراً للبطولة، ويترأس اللجنة الإعلامية للبطولة سعود علي الكتبي وخلود عيسى الزرعوني نائبة له، ومهدي عبد الرحيم المدير التنفيذي للاتحاد منسقاً عاماً للبطولة، ومحمد عبد الله المدير الفني للاتحاد مشرفاً فنياً، وسعود محمد المرزوقي رئيساً للجنة التسويق وإدارياً لمنتخب الإمارات.

وعقدت اللجنة العليا برئاسة تريم مطر اجتماعها مع أعضاء اللجان العاملة في البطولة لمتابعة الترتيبات الخاصة بتنظيم الحدث، وعمل اللجان، لضمان التنظيم الجيد الذي يتماشى مع ريادة الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية.

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