«مونديال أبوظبي» للفنون القتالية المختلطة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال وصول وفود المشاركين في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، والتي تنطلق في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية يوم غدٍ، وتستمر حتى السبت المقبل، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويتولى الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة تنظيم البطولة التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة عروضاً مميزة ومنافسات قوية بمشاركة قياسية من 636 لاعباً ولاعبة من 45 دولة.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «بدأت الوفود المشاركة في البطولة بالوصول إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل أسبوع، وذلك في إطار متابعة تحضيراتها واستعداداها والتعرف على طبيعة الأجواء والمناخ العام للمنافسات للوصول إلى الجاهزية الكاملة التي تمكنها من المنافسة على اللقب».

وأضاف: «نجحنا في تنظيم ما لا يقل عن خمس فعاليات محلية للفنون القتالية المختلطة في إطار استعداداتنا لاستضافة بطولة العالم، وحققنا استفادة كبيرة من هذه التجارب. وتتمثل أولويتنا في تقديم بطولة فريدة تتجاوز في نجاحاتها البطولات السابقة. وعملنا خلال الاستعدادات على مضاعفة جهودنا للارتقاء بمستوى التنظيم من خلال إنشاء حلبات جديدة وتحسين الجوانب اللوجستية، وذلك لاستيعاب الزيادة في عدد المشاركين الذي يتجاوز 600 لاعب ولاعبة من 45 دولة.

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