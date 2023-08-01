جودو الإمارات يشارك في «جائزة زغرب الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخب الإمارات الأول للجودو في بطولة جائزة زغرب الكبرى للجودو التي يستضيفها الاتحاد الكرواتي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الحالي، والتي شهدت حتى الآن تقدم 527 لاعباً ولاعبة للمشاركة من 83 دولة من مختلف القارات، من بينها 8 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، المغرب، العراق، لبنان، الجزائر.. وتأتي مشاركة الجودو الإماراتي باللاعبة باتسو التان في منافسات وزن تحت 57 كجم واللاعب جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وتهدف مشاركة الجودو الإماراتي بهدف حصد المزيد من النقاط في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024، والتي تسبقها العديد من المشاركات القادمة، واستضافة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو في أكتوبر القادم.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو قد اطلع على التقرير الفني الشامل المقدم من ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو حول موقف مشاركتنا في أولمبياد باريس للألعاب الصيفية وفرص مشاركتنا على ضوء تصنيفهم الحالي، بجانب الاطلاع على برنامج الإعداد والمشاركات المقبلة ضمن برنامج المنتخب الأول المعتمد حتى نهاية 2023. وأشاد الدرعي بالجهود التي تبذل من الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين المرشحين حتى الآن، معبراً عن سعادته بموقف المنتخب الأول للجودو، وآملأ أن تكون مشاركة الجودو الإماراتي في الأولمبياد المقبل أكثر إيجابية مواصلة لتألق الجودو الإماراتي في هذا الحدث الرياضي العالمي.

من جهة ثانية، تجرى اليوم قرعة دورة الألعاب (الفرنكوفونية) في نسختها التاسعة والمقامة في كينشاسا وتستمر حتى 6 الجاري، و تشهد مشاركة منتخب الإمارات للجودو بعدد 3 لاعبين وهم: خالد وليد في منافسات وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، ومنصور عبدالرحمن في منافسات وزن فوق 100 كجم.

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