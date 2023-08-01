ظهور لافت للسيدات خلال موسم «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2022 - 2023 الذي أسدل الستار على منافساته مؤخراً شريحة واسعة من السيدات والفتيات واللائي أقبلن على المشاركة بفعالية وأسهمن في نجاح الكثير من السباقات والبطولات المتنوعة التي نظمها النادي على مدار 9 أشهر من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر مايو الماضيين.

وأبرز المشاركات التي سجلتها فتياتنا في فعاليات الموسم الرياضي المنصرم في دبي 2022 - 2023، كان مشاركة فريق (الناموس) بقيادة المتسابقة لمياء على محمد الصيقل في بطولة دبي لصيد الأسماك (كنعد وسكل) للموسم الثاني على التوالي حيث أظهرن منافسة ونجحن في الحصول على معدل مجموع أوزان أسماك جيد في المسابقة خاصة الجولة الثانية التي دخلنها بقوة من أجل المنافسة. ولفتت مشاركة شريحة من السيدات من الجاليات المقيمة على أرض دولتنا في جولتي بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك حيث خضن التحدي والمغامرة على مياه شواطئ دبي ونجحن في الاختبار في الحصول على صيد ثمين في فئات هذه البطولة التي شملت فئات محددة هي أسماك (الكنعد والجش والضلع والجد والسكل).

اهتمام

وشهدت الجولتان اللتان نظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بطولة الإمارات للتجديف الحديث مشاركة عريضة من السيدات في مختلف المراحل .

وأفرزت بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) مواهب نسائية متميزة من أصحاب الشغف والهواية في هذه الرياضة الحديث . وواصلت بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة ناشئين وأشبال وصغار (دبي جونيور ريغاتا) مسيرتها كل موسم والممتدة من سنة التأسيس عام 2000، حيث سجلت هذه المرة حضورها في شواطئ جميرا بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) حيث تصقل دائماً مهارات شريحة واسعة من المواهب من نجوم أنديتنا وأبناء الجاليات المقيمة وخاصة عنصر الفتيات اللائي يشاركن بفعالية، كما كان للعنصر النسائي مشاركة بارزة في الجولة الثالثة من بطولة (بطل الإمارات 2023) مع فرق الأندية والأكاديميات في الفئات المختلفة ألكا 7 و6 و4 وأوبتمست.

فعاليات مجتمعية

وشهد يوم دبي البحري الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم أيضاً تنظيم فعاليات مجتمعية جديدة ومتنوعة من بينها منافسات ألواح التجديف (واقف) وقوارب التجديف (كاياك) للسيدات والتي شهدت مشاركة فاعلة من العنصر النسائي أبرزها لفريق من نادي دبي للسيدات.

وجرى على هامش الدورة رقم 26 من بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، تنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية العديد من الفعاليات المصاحبة من بينها تحد خاص من نوعه لعشاق القوة البدنية من الجنسين في منافسة تجمع محاكاة التجديف في صورة مستحدثة هي مسابقة التجديف الافتراضي الذي استقطب مشاركة فرق نسائية مختلفة أبرزها فريق (درع الصحراء) المتخصص في سباقات الحواجز مثل (سبارتان) و(ترايثلون).

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