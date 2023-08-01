غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة «الأولمبية»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة أمس، بعد استلام الطلبات الواردة من المرشحين ممن لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وكان الترشح بدأ 21 يوليو الماضي.

وأصدرت اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عمر محمد ميران، بياناً بشأن غلق باب الترشح على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين 7 الجاري، حيث تم استلام طلبات الترشح لـ 3 فئات هي مقعد الرئيس، ومقعد الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، ومقعد المرأة.

وأكد المستشار عمر محمد ميران أن اللجنة الانتخابية تمضي في مهامها وفقاً للخطة الزمنية المحددة للإجراءات الانتخابية، مثمناً تعاون أعضاء اللجنة الانتخابية وحرصهم على إتمام انتخابات اللجنة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الرياضة الإماراتية.

وأضاف: اللجنة الانتخابية في حالة انعقاد دائم وبصفة شبه يومية للوقوف على جميع المستجدات بصورة دورية، وحتى الانتهاء من الانتخابات المقررة في الـ 22 من أغسطس الجاري، والإعلان النهائي عن الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وكانت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية أعلنت مؤخراً أنه وفقاً للائحة الانتخابية الجديدة فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية سيتكون من 17 عضواً، بواقع الرئيس، و9 أعضاء من الاتحادات الأولمبية، وعضو من الاتحادات غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو واحد ممثل لفئة المرأة، وعضو ممثل للجنة الرياضيين، و4 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتوافق عليهم الجمعية العمومية.

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