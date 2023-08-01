3 بطولات عالمية للرياضات الجوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية خلال اجتماع عزمه تنظيم ثلاث بطولات دولية، بدءاً من الثاني من نوفمبر حتى الثامن والعشرين منه، مؤكدا أن الاتحاد تعمّد أن تسبق البطولات الثلاث احتضان الإمارات لمؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مدينة إكسبو بدبي، والذي يحظى بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وقال يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد: «إن الاستعدادات تسير على قدم وساق، حتى تخرج البطولات الثلاث في أبهى صورها».

من جانبه، قال محمد يوسف الأمين العام للاتحاد: إن موقع إقامة البطولات اختير بعناية بأحد أبرز المواقع السياحية بمنطقة جميرا، مما سيعزز من الترويج لهذه الأحداث وتعظيم الزخم الجماهيري.

واستعرض الاجتماع التحضيرات الخاصة بالبطولات الثلاث وهي: بطولة «هايك آند فلاي»، والتي ستقام خلال الفترة من الثاني وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر.

أما بطولة كأس العالم للقفز بالمظلات فستقام في شاطئ جميرا بدبي، خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر نوفمبر، وتتبعها مباشرة بطولة دبي الدولية السابعة للقفز الحر بالمظلات، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثامن والعشرين من شهر نوفمبر في دبي.

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