«أبيض الغولف» يبدأ مشوار «عربية المحترفين» اليوم

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

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يدشن منتخبنا الوطني للغولف، اليوم، مشواره في البطولة العربية لمحترفي الغولف بنسختها الأولى، التي تستمر حتى الجمعة المقبل وينظمها الاتحاد العربي للغولف، وتقام منافساتها في ملعب كازا غرين غولف في مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويمثلنا في هذا الحدث الجديد والأول من نوعه على المستوى العربي المحترف أحمد المشرخ وإلى جانبه اللاعبون من فئة الهواة كل من أحمد سكيك وراشد العمادي ومحمد سكيك، ويرأس وفد الإمارات خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، إلى جانب أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد إداري المنتخب.

ويخوض أحمد المشرخ اللاعب المحترف الوحيد في الإمارات هذه البطولة بطموحات وآمال كبيرة للتمثيل المشرف للدولة واللعبة عقب مشاركته في بطولتي «جولة تحدي أندولسيا تور دي» في إسبانيا في الفترة من 8 إلى 11 يونيو الماضي، و«جولة التحدي الإيرلندي» في «ميث» إيرلندا في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الماضي.

وكان منتخبنا الوطني للغولف أنهى مشواره في البطولة العربية 42 لرجال الغولف للاعبين الهواة قبل يومين وحقق فيها المركز الرابع وسط منافسة أبرز اللاعبين بوطننا العربي والذين مثلوا 12 دولة عربية أقيمت منافساتها في أرض ملاعب كازا غرين بمدينة الدار البيضاء المغربية.

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