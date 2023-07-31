«الجودو» يتدرب في بودابست استعداداً لـ «الماستر الكبرى»

المصدر: بودابست - البيان

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وصل منتخبنا الأول للجودو للعاصمة المجرية بودابست، قادماً من بلغاريا استعداداً للمشاركة في بطولة الماستر للجودو الكبرى التي تقام من 4 - 6 أغسطس المقبل وتبلغ جوائزها 196 ألف يورو، وانتظم منتخبنا في التدريبات بمركز التدريب الدولي في بودابست بإشراف مدربه فيكتور والطاقم المساعد بعد انضمام الطبيب الجديد، وتضم قائمة منتخبنا 7 لاعبين ولاعبات، ويشارك منتخبنا في بطولة الماستر بكل من نارمند بيان في منافسات وزن تحت 66 كلغم، وطلال شفيلي «تحت 81 كلغم»، وظفار كوسوف «تحت 100 كلغم»، ومعروف عمر «فوق 100 كلغم» واللاعبة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كلغم.

وتأتي مشاركة منتخبنا في إطار استعداداته لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي تقام في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، وتعقبها بطولة أبوظبي العالمية للمحاربين القدامى للجودو التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

وتشهد بطولة الماستر للجودو مشاركة 425 لاعباً ولاعبة من 59 دولة بعد انضمام أقوى منتخبات الجودو اليابان وفرنسا بجانب المجر مستضيف البطولة، وتجرى قرعة البطولة بقاعة باب لازلوا الرياضية في بودابست يوم 3 أغسطس المقبل عبر تقنية الفيديو، ومن بين المنتخبات العربية التي تقدمت للمشاركة منتخبات الإمارات، البحرين، المغرب، الجزائر وتونس في إطار البحث عن زيادة نقاط التأهل لأولمبياد باريس لعام 2024، الذي بدأ العد التنازلي للمشاركة فيه.

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