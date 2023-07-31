المغرب يتوج بكأس البطولة العربية للغولف

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج المنتخب المغربي بكأس البطولة العربية 42 لرجال الغولف والتي احتضنها ملعب كازا جرين للغولف بمدينة الدار البيضاء المغربية، وحقق 630 ضربة، وجاء المنتخب المصري ثانياً برصيد 647 ضربة يليه المنتخب التونسي ثالثاً«675 ضربة» وحل المنتخب الإماراتي رابعاً برصيد 687 ضربة ثم قطر والبحرين وليبيا والكويت ولبنان وفلسطين والسعودية وأخيراً سلطنة عمان في المركز 12،وحقق منتخب الإمارات المركز الرابع رغم مشاركته بلاعبين من العناصر الشابة والواعدة .

وتوج الأبطال مصطفى الزين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للغولف ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف،واللواء «م» طيارعبد الله الهاشمي عضو المكتب التنفيذي للاتحادين العربي والآسيوي للغولف، وأشاد اللواء «م» طيار عبد الله الهاشمي خلال حفل ختام البطولة بتنظيم البطولة وتحقيقها أهدافها وقال: هذا الأمر ليس بغريب على المغرب.من ناحية أخرى أحرز المصري عيسى أبو العلا المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة في الفردي بمجموع 211 ضربة، وحقق لاعبو المغرب المراكز من الثاني إلى الخامس، وهم هوجو مازن الثاني 212 ضربة يليه المهدي فاكوري بنفس الرصيد ثم ادم بريسنو وزميله سفيان دهماني برصيد 214 ضربة.

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