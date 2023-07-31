محمد بن سليم: تحالف عالمي لوقف خطاب الكراهية في الرياضة

المصدر: بلجيكا - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن توقيع ميثاق رسمي للتعاون مع الاتحاد الدولي للدرجات النارية للحد من حملات الإساءة عبر الإنترنت، وتم توقيع الاتفاقية بين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم ونظيره في الاتحاد الدولي للدرجات النارية جورج فيجاس في حلبة سبا - فرانكورشان خلال انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1.

انضم العديد من المختصين في الرياضة للتصدي لحملات وقف الكراهية عبر الإنترنت مثل اللاعبين، المتطوعين، المسؤولين، الهيئات الرياضية، المنصات الرياضية الرقمية، شركات التكنولوجيا، والهيئات الحكومية والتنظيمية. وبموجب هذا الميثاق، سيقوم كل من (FIA) و(FIM) بالعمل معاً في مكافحة حملات الإساءة التي باتت تشكل تحدياً كبيراً للرياضة والمجتمع.

وقال محمد بن سليم: إن توقيع الميثاق هو جزء من مهمتنا لبناء تحالف عالمي لوقف خطاب الكراهية في الرياضة، نحن ممتنون للدعم الذي قدمه جورج فيجاس وفريقه، ونحن بصدد اتخاذ خطوات صارمة للتخلص من الإساءة عبر الإنترنت التي أصبحت آفة تهدد جميع الرياضات.

وقال جورج فيجاس، من خلال التوقيع على الميثاق، نؤكد على تقديم الدعم الكامل لحملة الاتحاد الدولي للسيارات ضد إساءة استخدام الإنترنت، والعمل مع الهيئات الرياضية والمنصات الرقمية والحكومات والهيئات التنظيمية.

ويجب علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز بيئة رياضية شفافة وإيجابية.

وأطلق الاتحاد الدولي للسيارات ست منح دراسية للحصول على درجة الماجستير تدعو الباحثين في العالم للتعاون ضد خطاب الكراهية عبر الإنترنت في الرياضة.

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