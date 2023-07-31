أحمد الحفناوي يحرز ذهبية 1500 متر في مونديال السباحة

المصدر: فوكوكا - أ ف ب

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ظفر السباح التونسي أحمد الحفناوي بذهبية 1500 متر حرة للرجال أمس، في اليوم الأخير من مونديال السباحة الذي تستضيفه فوكوكا اليابانية.

وحقق الحفناوي زمناً قدره 14:31:54 دقيقة، متقدماً على الأمريكي بوبي فينكي 14:31:59 د، والأسترالي سام شورت 14:37:28 د.

وكان الوقت الذي سجله الحفناوي أقل من ثانية من الرقم القياسي العالمي البالغ 14:31:02 د المسجل باسم الصيني سون يانغ العام 2012.

وقال الحفناوي «بوبي سريع جداً في نهاية السباق، لقد دفعنا إلى التقدم. كنت قريباً جداً من الرقم القياسي العالمي. لقد استمتعت بالسباق وأشكر بوبي على

وكان الحفناوي فاز بذهبية 800 متر الأسبوع الماضي، لينهي المونديال بحصيلة ذهبيتين (سباق 800 و1500 متر) وفضية (سباق 400 متر).

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