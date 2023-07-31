«البيت متوحد» تستضيف «الإمارات لبناء الأجسام» 12 أغسطس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لبناء الأجسام في اجتماعها الأخير، قاعة «البيت متوحد» في أم القيوين لإقامة المنافسات والتي تقام 12 أغسطس المقبل، وتم استعراض الميداليات التي تقدم للأبطال واعتماد الجوائز.

ويتم خلال البطولة اختيار نخبة جديدة من اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطني للرجال والشباب والماسترز استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

وثمن علي بن حيدر نائب رئيس الاتحاد الجاهزية التنظيمية المميزة والاستعدادات الإدارية والفنية ومشيداً بالجهود الإعلامية التي واكبت الإعلان عن البطولة مما ساهم بتسجيل عدد كبير من المشاركين وأثنى على رعاية عدد من الشركات والمؤسسات الداعمة للرياضة الإماراتية وشدد على ضرورة مواصلة الجهود نحو إخراج مميز للبطولة.

وكشف أحمد جوهر مدير البطولة أنه سيتم إقامة معرض يضم عدداً من المطاعم المتخصصة بتقديم الوجبات الرياضية الصحية إضافة لمعرض شركات مستلزمات رياضة بناء الأجسام .

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