شهد بودبس تشارك بمونديال اللياقة البدنية في أمريكا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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كشفت الإماراتية شهد بودبس لاعبة رياضة اللياقة البدنية، أنها ستشارك في المنافسات الفردية بالبطولة العالمية للكروسفيت والتي ستقام في مدينة ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية وتنطلق منافساتها 3 أغسطس المقبل، وتأتي مشاركة اللاعبة بعد تأهلها عن قارة آسيا، حيث حلت في المركز الثاني في نهائيات كوريا الجنوبية، وهي تستعد حالياً في الولايات المتحدة تحت إشراف المدربة الأمريكية كوليتي كاسي.

وقدمت شهد بودبس شكرها إلى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، للدعم والرعاية، وأشارت إلى أنها تتطلع لتحقيق إنجاز جديد يعكس مكانة المرأة الإماراتية رياضياً.

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