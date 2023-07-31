سلطان النيادي: فوز المنتخب بالمونديال يبرز معدن الأبطال.. واللعبة ساعدتني في الفضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو جلسة تفاعلية مع رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، خلال اتصال مرئي تحدث فيه عن تجربته لممارسة الجوجيتسو في الفضاء والفوائد التي يجنيها من ممارسة تلك الرياضة.

ونجح النيادي بدخول التاريخ بصفته أول رائد فضاء عربي يمارس الجوجيتسو في مقره بمحطة الفضاء الدولية.

استمرت الجلسة 40 دقيقة بحضور العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وممثلين عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ولاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب ممثلين عن شركاء الاتحاد الاستراتيجيين.

تجربة استثنائية

وتناول رائد الفضاء خلال الجلسة تجربته الاستثنائية في تحدي انعدام الجاذبية وممارسة الجوجيستو في الفضاء وتوجه بالتهنئة إلى المنتخب الوطني لفوزه بلقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي، وتحقيقه إنجازاً غير مسبوق، مؤكداً أن هذا هو المعدن الحقيقي للأبطال الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته، ويبذلون الغالي في سبيل إبقاء رايته مرفوعة في كل المحافل.

وتحدث النيادي عن مدى ارتباطه بهذه الرياضة وجوانبها الإيجابية العديدة في تزويد الجسم باللياقة والمرونة الملائمة لأجواء الفضاء وقال: بدايتي مع هذه الرياضة كانت في مرحلة الدراسة الجامعية، وزاد تعلقي بها يوماً بعد آخر. وممارسة الجوجيتسو أتاحت لي تعزيز قدرات الانضباط والتركيز والسمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رائد الفضاء أثناء تأدية مهمته.

وتوجه النيادي بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، وحجر الزاوية في تبوئها مكانة متقدمة بين الأمم، مشيداً بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في دعم أبناء الوطن الطموحين وريادته على صعيد نشر الرياضة وصناعة الأبطال.

تطور

وأكد العميد محمد بن دلموج، أن سلطان النيادي يمثل القدوة والنموذج الذي يقتدي به المبدعون، ويسلط بإنجازاته الضوء على قيم التفاني والإصرار، ويساهم في إبراز التقدم والتطور الذي وصلت إليه الدولة من خلال رفع علمها عالياً بين النجوم، وقال: تعكس تجربة سلطان وإصراره على ممارسة الجوجيستو في الفضاء العزيمة الراسخة التي يتمتع بها أبناء الوطن، وتجسد السعي الدؤوب لتحقيق التميز والإبداع والريادة، بجانب الشجاعة والإقدام على خوض التحديات وبلوغ آفاق جديدة، وتؤكد أن المستحيل ليس إماراتياً.

وتابع: نحظى بفرصة الحديث مع سلطان النيادي، كرائد فضاء ورياضي يشاركنا الشغف بهذه الرياضة، ونستمد الإلهام من تجربته المميزة ونستخلص منها الدروس والعبر، ونسعى جميعاً لتكريس التزامنا بالارتقاء والنمو والمساهمة بترسيخ ريادة الدولة العالمية .

إلهام للمبدعين

وأثنى فهد الشامسي على إنجازات سلطان النيادي، مؤكداً أنه يمثل قدوة حسنة ومتميزة لأبناء وبنات الوطن، ومصدر إلهام للجميع وخصوصاً المبدعين الذين لا حدود لأحلامهم وتطلعاتهم، لافتاً إلى أنه يشعر بالفخر لوجوده مع أبطال العالم ويتواصل مع أحد الذين عانقوا الفضاء بأحلام الإماراتيين.

فخر

وقالت شما الكلباني نجمة المنتخب وبطلة العالم في وزن 63 كلغم إنها فخورة بالتواصل مع رائد الفضاء سلطان النيادي والتفاعل معه في حوار مفتوح يعود بالكثير من المكاسب على الجميع، وقالت: نستمد من شخصيته وتجربته أبهى معاني الإصرار والشجاعة والتضحية.

وأشارت إى إلى أن المكالمة المرئية تحفزنا وتشجعنا لتقديم الأفضل.

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