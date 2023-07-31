«الشارقة للدفاع عن النفس» ثالث «دولية أبوظبي للجوجيتسو» في الأردن

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بدرع المركز الثالث في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو، جولة الأردن والتي أقيمت بمشاركة 40 نادياً، وتمكنوا من حصد 17 ميدالية، منها 7 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات.

وأشاد مجلس إدارة النادي بالإنجاز، والذي تحقق وسط منافسة قوية مع نخبة من الأبطال الدوليين المميزين، وأشاد بدعم مجلس الشارقة الرياضي، مما حفز الفريق على مواصلة تحقيق الانتصارات.

وأكد أحمد العويس رئيس مجلس إدارة النادي، أن فريق النادي ضم عدداً من اللاعبين المواطنين الموهوبين، والذين تمكنوا من تقديم مستويات فنية مميزة قادتهم لنيل الميداليات ودرع المركز الثالث، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي سيواصل دعم فرق النادي تمهيداً لتحقيق إنجازات جديدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز