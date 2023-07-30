اتحاد الجوجيتسو ينظم جلسة تفاعلية مع رائد الفضاء سلطان النيادي

المصدر: وام

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نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، جلسة تفاعلية مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال اتصال مرئي تحدث فيه عن تجربته لممارسة الجوجيتسو في الفضاء والفوائد التي يجنيها من ممارسة تلك الرياضة.

ونجح النيادي بدخول التاريخ بصفته أول رائد فضاء عربي يمارس الجوجيتسو في مقره بمحطة الفضاء الدولية.

وافتتح العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو الجلسة التفاعلية بحضور فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وممثلين عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ولاعبي المنتخب الوطني ، إلىجانب ممثلين عن شركاء الاتحاد الإستراتيجيين.

واستمرت الجلسة لمدة 40 دقيقة، تناول رائد الفضاء خلالها تجربته الاستثنائية في تحدي انعدام الجاذبية وممارسة الجوجيستو في الفضاء.

وتوجه النيادي بالتهنئة إلى المنتخب الوطني لفوزه بلقب بطولة العالم للجوجيتسو للعام الرابع على التوالي، وتحقيقه إنجازا غير مسبوق، مؤكدا أن هذا هو المعدن الحقيقي للأبطال الذين يشعرون بالفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته، ويبذلون الغالي في سبيل إبقاء رايته مرفوعة في كل المحافل.

ورحّب العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بسلطان النيادي، موضحا أنه يمثل القدوة والنموذج الذي يقتدي به المبدعون، ويسلط بإنجازاته الضوءعلى قيم التفاني والإصرار، ويساهم في إبراز التقدم والتطور الذي وصلت إليه الدولة من خلال رفع علمها عالياً بين النجوم.

وقال : " تعكس تجربة سلطان وإصراره على ممارسة الجوجيستو في الفضاء العزيمة الراسخة التي يتمتع بها أبناء الوطن، وتجسد السعي الدؤوب لتحقيق التميز والإبداعوالريادة، فضلا عن الشجاعة والإقدام على خوض التحديات وبلوغ آفاق جديدة، وتؤكد أن المستحيل ليس إماراتيا"ً.

وأضاف بن دلموج : " نحظى اليوم بفرصة الحديث مع سلطان، كرائد فضاء ورياضي يشاركنا الشغف بهذه الرياضة. دعونا نستمد الإلهام من تجربته المميزة ونستخلص منها الدروس والعبر، ونسعى جميعاً لتكريس التزامنا بالارتقاء والنمو والمساهمة بترسيخ ريادة الدولة العالمية في شتّى المجالات".

وفي معرض ردّه على أسئلة الحاضرين تحدث النيادي عن مدى ارتباطه بهذه الرياضة وجوانبها الإيجابية العديدة في تزويد الجسم باللياقة والمرونة الملائمة لأجواء الفضاء .. وقال : " بدايتي مع هذه الرياضة كانت في مرحلة الدراسة الجامعية، وزاد تعلقي بها يوما بعد آخر، وممارسة الجوجيتسو أتاحت لي تعزيز قدرات الانضباط والتركيز والسمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رائد الفضاء أثناء تأدية مهمته".

وتوجه النيادي بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية للأوطان، وحجر الزاوية في تبوئها مكانة متقدمة بين الأمم، مشيدا بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في دعم أبناء الوطن الطموحين وريادته على صعيد نشر الرياضة وصناعة الأبطال " .

بدوره أثنى فهد على الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي على إنجازات رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مؤكدا أنه يمثل قدوة حسنة لأبناء وبنات الوطن، ومصدر إلهام للمبدعين الذين لا حدود لأحلامهم وتطلعاتهم، لافتا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز في هذه المناسبة كونه محاطا بنجوم المنتخب الوطني أبطال العالم من جهة، ويتواصل مع أحد الذين عانقوا الفضاء بأحلام الإماراتيين من جهة أخرى.

من جهتها قالت شمّا الكلباني نجمة المنتخب الوطني للجوجيتسو وبطلة العالم في وزن 63 كجم إنها فخورة بالتواصل مع رائد الفضاء سلطان النيادي والتفاعل معه في حوار مفتوح يعود بالكثير من المكاسب على الجميع، حيث يستمد الجميع من شخصيته وتجربته أبهى معاني الإصرار والشجاعة والتضحية".

وأثنت الكلباني على جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم واستضافة المبادرات النوعية التي يطغى عليها طابع الإبداع والابتكار، لافتة إلى أن هذه المكالمة المرئية جاءت في التوقيت والزمان المناسبين لتحفيزنا وتشجيعنا لتقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة.

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