الإمارات تتقدم للمركز الرابع في «عربية الغولف»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حافظ المنتخب المغربي على صدارته للجولة الثانية للبطولة العربية 42 لرجال الغولف، والتي يحتضنها ملعب كازا جرين للغولف بمدينة الدار البيضاء المغربية، بمجموع 424 ضربة (8 ضربات) تحت المعدل، وتقدم منتخب الإمارات رابعاً بمجموع 457 ضربة (25 ضربة) فوق المعدلوجاء المنتخب المصري بالمركز الثاني يليه التونسي

وحافظ لاعب منتخبنا أحمد سكيك على مركزه الخامس بمجموع 143 ضربة بمنافسات الفردي وبفارق ثلاث ضربات عن المتصدر سفيان دهماني برصيد 140 ضربة، وحل ثانياً المصري عيسى أبو العلا «141 ضربة».

طموح

وينافس أحمد سكيك المصنف الأول عربياً بفئة الهواة نخبة اللاعبين العرب للوصول إلى منصة التتويج، في المحفل العربي الذي يضم النخبة، وقال: أنا متفائل بعودتي للبطولة العربية عقب ثلاثة أشهر من جولات التحدي، وأسعى لاستثمار الخبرات التي اكتسبتها للوصول لأفضل مركز على المستوى العربي .

من ناحية اخرى احتل لاعب منتخبنا خالد يوسف المركز التاسع «146 ضربة»، وحقق الشابان الواعدان راشد العمادي ومحمد سكيك «168 و170 ضربة» على التوالي.

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