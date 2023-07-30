«الجودو» إلى الكونغو للمشاركة في «الألعاب الفرانكوفونية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه بعثة منتخبنا الوطني للجودو اليوم إلى الكونغو للمشاركة في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة والتي تستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

وتأتي مشاركة منتخب الجودو الشاب ضمن البعثة الرسمية لرياضة الإمارات ويمثله 3 لاعبين وهم خالد وليد في وزن تحت 66 كلغم، وسعيد النقبي «تحت 73 كلغم»، ومنصور عبدالرحمن «فوق 100 كلغم»، كما تضم البعثة المدرب الياباني اشيدو كوكي والإداري شعبان السيد المدير الفني للاتحاد.

مشاركة إيجابية

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو البعثة على المشاركة الإيجابية في الدورة، واكتساب مزيد من الخبرات.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 3000 رياضي وفنان شاب من 40 دولة في دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة والتي تمزج بين الفعاليات الرياضية والثقافية. الجدير بالذكر أن الدورة الأولى للألعاب الفرانكوفونية انطلقت في سنة 1989، في المغرب.

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