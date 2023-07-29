بعثة منتخب الإمارات للجودو تطير إلى الكونغو للمشاركة في الدورة "الفرانكوفونية"

المصدر: وام

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تتجه بعثة منتخب الإمارات للجودو غدا إلى الكونغو للمشاركة في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة والمقامة في الكونغو، حتى 6 أغسطس المقبل.

وتأتي مشاركة منتخب الجودو الشاب ضمن البعثة الرسمية لرياضة الإمارات ويمثله 3 لاعبين هم خالد وليد في وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي (تحت 73 كجم)، ومنصور عبد الرحمن (فوق 100 كجم)، كما تضم البعثة المدرب الياباني اشيدو كوكي والإداري شعبان السيد المدير الفني للاتحاد.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو البعثة على المشاركة الإيجابية في الدورة، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية لمزيد من الاحتكاك في مثل هذه الفعاليات.

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