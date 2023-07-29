يوسف وسكيك يتألقان في «عربية الغولف»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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قدم خالد يوسف، وأحمد سكيك، نجما منتخبنا الوطني، أداءً رفيعاً في الجولة الأولى بمنافسات البطولة العربية 42 لرجال الغولف على المستوى الفردي، في الوقت الذي تصدر المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، الجولة الأولى في افتتاح البطولة، التي انطلقت منافساتها أول من أمس، بمجموع 211 ضربة (5 ضربات) تحت المعدل، وحل المنتخب المصري ثانياً 219 ضربة (3 ضربات) فوق المعدل، والقطري ثالثاً 223 ضربة (7 ضربات) فوق المعدل، والتونسي رابعاً 224 ضربة (8 ضربات) فوق المعدل، ومنتخب الإمارات خامساً 225 ضربة (9 ضربات) فوق المعدل.

وكانت القرعة وضعت الإمارات بالمجموعة الأولى إلى جانب المغرب والسعودية، ويمثلنا في البطولة كل من أحمد سكيك، وخالد يوسف، وراشد العمادي، ومحمد سكيك، ووفق نظام بطولات الغولف تحتسب أفضل نتائج 3 لاعبين من الفريق الذي يتكون من 4 لاعبين.

وتختتم منافسات البطولة اليوم بجولتها الثالثة الختامية، التي سيعلن بنهايتها عن البطل على مستوى الفرق وعلى المستوى الفردي.

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