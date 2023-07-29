طارق الياسي يودع «سلة الكراسي» بعد 30 عاماً

المصدر: دبي - علي الظاهري

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ودع طارق الياسي قائد منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، صالات كرة السلة للكراسي المتحركة باعتزاله اللعب دولياً بعد مشوار حافل بالبطولات والألقاب في صالات اللعبة دام نحو 30 عاماً مع المنتخب، وتوج الياسي مسيرته بحصد الميدالية الفضية في النسخة الـ15 لدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر.

وكشف الياسي لـ«البيان» عن اتخاذ قرار اعتزاله بعد مسك ختام مشواره الدولي مع المنتخب في الألعاب العربية، مشيراً إلى أن الفكرة كانت تراوده في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي استضافتها دبي يونيو الماضي ولكن خطوة الاعتزال تأجلت بسبب رغبة الجميع في أن يختتم مشواره من البوابة العربية.

بطولات وألقاب

وأضاف الياسي إنه يبلغ من العمر 49 عاماً قضى منها 30 عاماً من اللعب مع المنتخب، ويشعر بالرضا عما حققه طوال مشواره الرياضي الحافل بالعديد من البطولات والألقاب منها بطولة فزاع الدولية لسلة الكراسي المتحركة في أول نسختين وإحراز ألقاب أخرى على المستوى الشخصي في البطولة مثل الفوز بلقب هداف المسابقة وحصد لقب أفضل لاعب على المستوى الخليجي في بطولة البحرين التي حقق فيها منتخبنا المركز الثاني، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى المحلية منها بطولة دورة ند الشبا التي تحظى بدعم ورعاية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إضافة إلى المشاركة الدولية مع المنتخب التي أثمرت تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على الصعيدين القاري والدولي.

غياب مؤثر

وأشار الياسي إلى أنه كان يتمنى أن يتوج مشواره بإحراز الميدالية الذهبية على المستوى العربي، ولكن الظروف التي صاحبت المشاركة العربية حالت دون تحقيق ذلك وأبرزها مطاردة الإصابات وغياب بعض العناصر المؤثرة عن المنتخب، مشيراً إلى أنه تحامل على نفسه في المباراة النهائية من أجل المشاركة الأخيرة مع زملائه في المنتخب وتحقيق إنجاز يضاف إلى رصيد رياضة الدولة.

جانب إداري

ولفت الياسي إلى أن الخطوة المقبلة الاتجاه إلى الجانب الإداري إذ سيوجد مع الجهاز الإداري للمنتخب في الفترة المقبلة ولا سيما أنه في الفترة الأخيرة لم يكن دوره محصوراً في قيادة المنتخب داخل الملعب، وإنما أيضاً تولى بعض المهام الإدارية مع الفريق، مؤكداً أنه سيحرص على استثمار سنوات الخبرة والعطاء في اللعبة بما يصب في مصلحة المنتخب الذي سيضم عناصر قادرة على تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

مرحلة جديدة

وذكر قائد منتخبنا الوطني لسلة الكراسي، أن المنتخب مقبل على مرحلة جديدة تضم العديد من الأسماء الشابة التي ستتولى المهمة في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اعتزال العديد من زملائه اللاعبين الدوليين من أصحاب الخبرة بعد سنوات حافلة بالعطاء والتألق مع المنتخب لإعطاء الفرصة للجيل الواعد من الشباب.

واختتم الياسي حديثه بالشكر لجميع من دعم مشوار منتخب أصحاب الهمم وعلى رأسهم القيادة الرشيدة التي تولي هذه الشريحة من المجتمع اهتماماً كبيراً سواء على المستوى الرياضي أو القطاعات والمجالات الأخرى.

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