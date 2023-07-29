3 لاعبين يمثلون الإمارات بـ «الألعاب الجامعية»

المصدر: شانجدو(الصين) - وام

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تشارك الإمارات في فعاليات النسخة الـ31 من دورة الألعاب الرياضية الجامعية «يونيفيرسياد»، التي انطلقت أمس في مدينة شانجدو بالصين، وتستمر منافساتها حتى 8 أغسطس المقبل.

وتضم بعثة الإمارات 3 لاعبين يشاركون في منافسات ألعاب القوى والمبارزة، هم نورة البريكي وخليفة الزرعوني في المبارزة، وحمد اليحيائي في سباق 800 متر عدو، ومعهم إبراهيم مختار، رئيس النشاط الرياضي في جامعة الإمارات عضو اللجنة الفنية باتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي رئيساً للوفد، وحسام عياد، إداري.

ويشارك علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، التي تعقد على هامش الدورة. وتشهد هذه الدورة مشاركة 11 دولة عربية، هي: الإمارات والسعودية وعمان وقطر والعراق والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر وليبيا.

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وأكد علي مسري أهمية مشاركة الإمارات في الدورة، كونها تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين من طلبة الجامعات حول العالم.

وقال: «تحظى الدورة باهتمام عالمي كبير، ويلتقى فيها الرياضيون من جميع أقطار العالم، لتحقيق أفضل النتائج على صعيد المنافسة، كما أنها فرصة للتعارف والاطلاع على ثقافات مختلفة واكتساب خبرات متنوعة».

وأوضح أن الإمارات تشارك في لعبتين تحظيان باهتمام كبير، هما المبارزة وألعاب القوى، وبلاعبين واعدين من الأبطال بالفعل في رياضتهم، وسبق أن حققوا العديد من الإنجازات والألقاب، وتم اختيارهم ليكونوا خير ممثلين لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في هذه الدورة.

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