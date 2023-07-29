بحث تطوير الألعاب المدرسية في العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - البيان

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عقد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة أمين عام اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي اجتماعاً مع المهندس محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم، وبحث الاجتماع سبل تطوير الألعاب المدرسية في العام الدراسي المقبل، واستغلال الإمكانات كافة في تطوير ودعم الرياضة المدرسية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إن الاتحاد يعقد اجتماعات دورية مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لدعم وتطوير التعاون فيما بينهم للوصول بالرياضة المدرسية والجامعية إلى أفضل المستويات وتمثيل الدولة التمثيل المشرف في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية وأشاد بالدور الحيوي والفعال لمؤسسة الإمارات للتعليم التي تسخر كافة إمكاناتها في خدمة الرياضة المدرسية .

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