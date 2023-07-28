6 منح دراسية من أكاديمية «دولي بناء الأجسام» بدبي لأبطال تحدي دبا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي تقديم 6 منح دراسية للفائزين بلقب بطل الأبطال في بطولة تحدي دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك بالاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة في إطار دعمها ورعايتها للبطولة المقرر إقامتها من 4 إلى 6 أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتعزيز الثقافة الرياضية.

وأكد العقيد(م) عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أن المنح الست تؤكد دعم الأكاديمية للبطولة وللقائمين عليها، وتشجيع أبطال اللعبة المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة.

وأشاد سالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة تحدي دبا بمبادرة الأكاديمية في دعم الفائزين الأوائل بما يسهم في تشجيعهم على الاهتمام برفع المستوى العلمي مع الجانبين الفني والبدني داعياً الأبطال إلى استثمارها بأفضل صورة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز