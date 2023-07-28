9 رياضيين يمثلون الإمارات في الألعاب الفرانكفونية

المصدر: وام

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تشارك دولة الإمارات في النسخة التاسعة من دورة الألعاب الفرانكفونية، التي انطلقت اليوم بمدينة كنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بـ 9 رياضيين في 3 لعبات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى.

ويترأس وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في الدورة - التي تستمر حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 3000 رياضي من 66 دولة - المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وتم اختيار أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية مديراً للوفد.

ويضم الوفد 5 رياضيين في ألعاب القوى هم علي البدواوي، وسالم البلوشي، وسلطان عبدالله، ومهرة سالم، وفاطمة البلوشي، و3 رياضيين في الجودو هم خالد رضا، ومنصور جمعه، وسعيد النقبي، فيما يمثل تنس الطاولة اللاعب محمد محمود.

وأشارت المهندسة عزة بنت سليمان إلى أهمية المشاركة في هذا المحفل الرياضي، بما يؤكد على مكانة دولة الإمارات والحرص على دعوة رياضييها للمشاركة في جميع المناسبات.

وتجمع الألعاب الفرانكفونية كل 4 سنوات نحو 3 آلاف مشارك في المسابقات الثقافية والمنافسات الرياضية للألعاب، ولا تقتصر النشاطات على الطابع الرياضي فقط، بل تضم الدورة 7 مسابقات ثقافية أخرى.

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