الإمارات تفوز بعضوية اللجنة الطبية والعلوم الرياضية في "دولي" القوس والسهم"

المصدر: وام

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فازت الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بعضوية اللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي للعبة، وذلك في الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الألمانية برلين، ضمن فعاليات "كونجرس" الاتحاد الدولي.

وشارك وفد الاتحاد في اجتماع الكونجرس برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وذلك على هامش بطولة العالم المقررة في ألمانيا من 29 يوليو الحالي إلى 7 أغسطس المقبل.

وضمت البعثة الإدارية للاتحاد في فعاليات "الكونجرس الدولي" حميد المشرخ الأمين العام للاتحاد، وعادل الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، والدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس الإدارة.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، أن دولة الإمارات أطلقت، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مبادرات مبتكرة وإستراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية، وتوفير الدعم لها بلا حدود لتطوير قدراتها، وتأهيلها للتواجد في المنظمات الدولية الرياضية النسائية، وتقديم النموذج الناجح بما يدعم مكانتها على المستوى الخارجي.

وأشار إلى أن فوز الدكتورة نورا المرزوقي بعضوية اللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي، يتوجّ الرؤى الوطنية، ويجسد حرص اتحاد القوس والسهم على تبني استراتيجيات تطويرية لضمان تواجد أعضائه في الاتحادات القارية والدولية.

وقالت الدكتورة نورا المرزوقي إن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة قدمت المبادرات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة في جميع المجالات، وهيأت لها أفضل الظروف للمشاركة بفاعلية في الاتحادات والمؤسسات الرياضية المختلفة داخل وخارج الدولة.

وأشارت إلى أن تواجد المرأة الإماراتية في المناصب الخارجية يعكس قدراتها الكبيرة، وكفاءتها لشغل هذه المناصب، والصورة المشرفة عنها على كل المستويات، ويجسّد دورها الإيجابي في البناء والتطور، والمساهمة في التنمية المستدامة.

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