الجنيبي سفيراً فوق العادة   

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يعتبر عبد الله الجنيبي رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدولة، سفيراً فوق العادة ببطولة كأس الملك سلمان، حيث يتقلد منصب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في شهادة فخر وتقدير للكوادر الإدارية الإماراتية، والاختيار لم يكن وليد المصادفة فقد أسندت إليه مهمة الإشراف على البطولة خلال النسخة الماضية، ونجح بو ناصر في مهمته بدرجة امتياز، حيث جاء التنظيم مثالياً وأشادت به الوفود المشاركة مما شجع الاتحاد العربي علي إسناد المهمة إليه للمرة الثانية،في البطولة المقامة في السعودية .

ويملك عبد الله الجنيبي خبرات إدارية متراكمة اكتسبها من العمل في نادي الوحدة، وفي رابطة الأندية المحترفة بداية من اللجنة الفنية ومروراً برئاسته للرابطة ،ثم رئاسته لاتحاد الكرة خلال الفترة الانتقالية الحالية، مع تمتعه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والعربي.

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