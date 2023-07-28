صفية الصايغ وزهرة حسين في تحدي « آنا فاسا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك صفية الصايغ؛ بطلة الدولة ولاعبة الطوافات العالمية، وزهرة حسين، اللاعبة المحترفة في الفريق القاري التابع لفريق الإمارات القابضة ADQ للمرة الأولى في سباق قاري للسيدات تابع للاتحاد الدولي للدراجات UCI هو جولة الأميرة آنا فاسا، التي تنطلق في بولندا اليوم وتختتم بعد غدٍ، وتتكون الجولة من ثلاث مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 111 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية 123 كيلومتراً، بينما يبلغ طول المرحلة الثالثة، وهي سباق زمن فردي، 14 كيلومتراً.

وقال فالنتينو فيلا، مدير الفريق: «يمتلك الفريق نهجاً متميزاً ومبتكراً، وبرنامجاً مصمماً بكل حرفية لرعاية وتحسين مهارات لاعبات رياضة ركوب الدراجات مع ضمان تقدمهم ورفع أدائهم دون ضغوط. يوفر هذا للاعباتنا المحترفات تجربة ثمينة من خلال المشاركة في كل من الطوافات العالمية وسباقات الفرق القارية على حد سواء».

تمثّل هذه المشاركة انطلاقة قوية لصفية فيما يتعلق بتعزيز لياقتها البدنية واكتسابها معرفة دولية قبل بطولة العالم في غلاسكو خلال أغسطس المقبل، ومن ناحية أخرى، ستكون تجربة أولى قيّمة لزهرة.

محطة مهمة

وقالت ماريا كاميلا غارسيا، رئيسة الإستراتيجية في الفريق: «تعد مشاركة صفية وزهرة في جولة الأميرة آنا فاسا، محطة فارقة لبرنامج تنمية المواهب الإماراتية التابع للفريق، ونحن ملتزمون بتعزيز نمو وتطوير المواهب المحلية فيما يتعلق برياضة ركوب الدراجات للسيدات، وإثبات قدراتهن على التنافس على الصعيد العالمي».

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