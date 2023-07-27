التونسي الحفناوي يحرز ذهبية مونديال السباحة

المصدر: فوكوكا - أ ف ب

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أحرز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 800 م حرّة، أمس، في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجّل الحفناوي (20 عاماً) 7:37.00 دقائق، متقدّماً على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأمريكي بوبي فينك البطل الأولمبي والعالمي (7:38.67 د).

وشهد السباق تنافساً بين الحفناوي، شورت والألماني لوكاس مارتنس، قبل أن ينجح التونسي في الانفراد بالصدارة.

وكان الحفناوي قد حلّ وصيفاً لشورت الأحد الماضي في سباق 400 م حرة، بفارق 2 في المئة من الثانية فقط، علماً أنه خطف الأضواء في أولمبياد طوكيو الأخير حينما أحرز ذهبية السباق عينه بعمر الثامنة عشرة.

وقال الحفناوي «سباقي الأخير، 400، احتفظت به في تفكيري وحاولت أن أكون أسرع في 800 ونيل الذهب».

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