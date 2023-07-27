«القوس والسهم» يتأهب للمشاركة في مونديال برلين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يختتم لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات للقوس والسهم، اليوم، استعداداتهم في نادي المدام الثقافي الرياضي، تأهباً للمشاركة ببطولة العالم «برلين 2023»، والمقررة من 29 يوليو الحالي إلى 7 أغسطس المقبل.

وتضم القائمة المشاركة في البطولة عبدالله الكتبي «القوس المحدب»، ومحمد صالح «القوس المركب»، وآمنة العوضي وجمانة النجار «القوس المركب»، وحصة العوضي «القوس المحدب».

ووصف البريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب البطولة بأنها تمثل حدثاً مميزاً ومهماً بكل المعايير، لمشاركة أكثر من 500 رياضي ورياضية من 80 دولة، موضحاً أن المنتخب خاض نحو 8 شهور من الاستعداد الجيد إضافة للمشاركة في البطولات الخارجية المختلفة في الفترة الماضية، والتي شهدت تحقيق نتائج جيدة.

وقال: قوة المنافسة في بطولة العالم تمثل دافعاً كبيراً لنا، لأن الطموحات كبيرة دائماً في أن نصنع شيئاً جيداً للإمارات، بالوصول لأفضل المخرجات المرتبطة بهذه المشاركة.

وأوضح مايكل بيرت: هناك جهود مستمرة من مسؤولي الاتحاد للارتقاء بقدرات المنتخبات الوطنية، ولدينا العناصر الجيدة التي نعول عليها في إظهار مدى التطور الذي حققته اللعبة في الفترة الماضية.

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