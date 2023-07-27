غولف الإمارات يبدأ مشوار «عربية المغرب» اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ منتخبنا الوطني للغولف مشواره صباح اليوم في منافسات البطولة العربية 42 لرجال الغولف بفئة الهواة والتي تختتم بعد غدٍ، بمشاركة 13 دولة عربية يمثلها أكثر من 50 لاعباً يمثلون النخبة بوطننا العربي، يتنافسون على أرض ملاعب كازا غرين بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتستضيفها وتنظمها الجامعة الملكية المغربية للغولف، وتحت إشراف الاتحاد العربي للغولف.

البعثة

وكانت بعثة منتخبنا الوطني التي يرأسها خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد إلى جانب أكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد واللاعبين خالد يوسف وأحمد سكيك وراشد العمادي، قد غادرت أرض الإمارات الاثنين الماضي، ولحق بهم أمس محمد سكيك اللاعب الواعد بمنتخب الشباب بديلاً للاعب حسن المشرخ.

وسيتواجد خلال البطولة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف لمتابعة منتخبنا، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

هدف

ويخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة من أجل تحقيق أفضل النتائج بعد أن أنهى تحضيراته على مدار اليومين الماضيين بـ 3 حصص تدريبية صباحية ومسائية وامتدت لأربع ساعات لكل حصة تدريبية.

وأكد خالد الشامسي جاهزية منتخبنا الوطني لهذا المحفل العربي، وتمنى أن يوفق لاعبونا في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز