أبوظبي تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن آخر المستجدات والتحضيرات الخاصة باستضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس المقبل.

وأكّد الاتحاد أن البطولة التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بمشاركة 636 لاعبا ولاعبة من 45 دولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق أنانتارا القرم الشرقي بأبوظبي اليوم، بحضور سعادة العميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وفهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتقدّم العميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) على دعم سموه اللامحدود لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لرعاية سموه الكريمة للبطولة ومتابعة سموه الحثيثة وتشجيعه المتواصل للرياضيين.

وقال الظاهري:" تأتي استضافة أبوظبي للبطولة للعام الثاني على التوالي لتؤكد الثقة العالية التي يوليها الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة للعاصمة أبوظبي في ضوء تفوقها المشهود على صعيد استضافة البطولات الكبرى، ومكانتها الراسخة كوجهة للرياضة على مستوى العالم".

وأضاف الظاهري:" ساهم تميز أبوظبي في استضافة البطولة العام الماضي في تحقيق العديد من المكاسب، وعلى رأسها استقطاب أكبر عدد من المشاركين من مختلف دول العالم، وتحقيق نقلة نوعية في نشر اللعبة في الدولة والمنطقة، فضلا عن الظهور اللافت لمنتخبنا الوطني وإنجازاته المهمة، وكل هذه المعطيات تؤكد أن النسخة الجديدة التي ستنطلق بعد أيام ستحقق الأهداف المرجوّة وستشعل روح المنافسة والتحدي بين المشاركين، ومعها سيحظى الجميع بتجربة رياضية فريدة ونموذج ملهم تقدمه أبوظبي مجددا لصياغة مشهد الفنون القتالية المختلطة العالمي".

وتابع: "ستوفر البطولة منصة مثالية تضم نخبة لاعبي الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، وتمثل نقطة انطلاق مهمة لهم نحو مسيرة احترافية واعدة.

واشار الظاهري إلى تضافر الجهود للخروج بأفضل استضافة تليق بمكانة أبوظبي العالمية وقدرتها على التفوق، وتقدم بالشكر الى جميع الشركاء والرعاة وكل من يساهم في إنجاح هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الرياضة في مختلف دول العالم.

وأشاد كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة بدور أبوظبي البارز في المساهمة بتطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة من خلال استضافتها المميزة لكبرى البطولات العالمية التي تنضوي تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة، متوجها بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومجلس أبوظبي الرياضي على جهودهما الحثيثة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه النسخة، واستقبال الوفود المشاركة بأفضل صورة، وضمان حسن إقامتهم ليحظوا بتجربة مثالية متكاملة".

وأكّد براون أن أبوظبي نجحت باقتدار في استضافة نسخة العام الماضي من البطولة التي حظيت باستحسان وإشادة عالمية، متوقعا أن تستكمل نسخة هذا العام قصة النجاح المبهرة التي حققتها البطولة الموسم الماضي لتمضي بثبات نحو الريادة العالمية للفنون القتالية المختلطة".

من جانبه قال ناصر خميس المري مدير إدارة الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي في المؤتمر:" نتواجد اليوم في مناسبة جديدة تؤكد على تنامي شعبية الفنون القتالية المختلطة في الدولة ، ونحن نقف على أعتاب استضافة أبوظبي لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2023، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بما يعزز من مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضات القتالية".

وأضاف:" نثمّن غاليا الرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودعمه اللامحدود للرياضة والشباب الرياضي في دولة الإمارات.

ولفت إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي فخور بالنجاحات المتتالية التي يحققها اتحاد الامارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي، وما يشكله هذا الاتحاد من رافد تزهو به رياضة الإمارات، وإسهامه في اتساع بساط ممارسي الفنون القتالية المختلطة في الدولة، ليكون الميدان المثالي لاكتشاف المواهب الإماراتية وصقلها وتأهيلها للمشاركة في البطولات العالمية، وتحقيق العديد من الإنجازات الرياضية على الساحة الدولية.

وتابع المري:" نفخر بلاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للناشئين المشاركين في البطولة، وبما يملكه جوجيتسو الإمارات والفنون القتالية المختلطة من إرث وانتصارات حققها في مختلف المحافل الدولية، ونحن في مجلس أبوظبي الرياضي سنوفر كل أشكال الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث العالمي. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ونقدر كثيرا دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للفنون القتالية ".

وعبّر يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية عن اعتزازه بالشراكة الدائمة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة منذ تأسيسه، واصفا بطولة العالم بأنها حدث استثنائي يستقطب نخبة اللاعبين من دول العالم كافة، وهو مشهد تعودناه في عاصمتنا الحبيبة، مؤكدا أن الجميع يترقب الجيل الجديد من الأبطال الذين سيتنافسون بقوة على اللقب".

ونوّه السعدي بأن قنوات أبوظبي الرياضية ستضع كل الإمكانات لضمان تغطية تلفزيونية تليق بحجم الحدث وتصل إلى أكبر شريحة من المتابعين.

وتقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة في ثلاث فئات عمرية مختلفة وهي: الفئة "أ" للمرحلة السنية 16-17 عاماً، والفئة "ب" للمرحلة السنية 14-15 عاماً، والفئة "ج" للمرحلة السنية 12-13 عاماً. وستشهد البطولة مشاركة قوية لمنتخبنا الوطني في المنافسات للمرة الثانية على التوالي.

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