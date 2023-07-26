موانئ دبي العالمية شريكا عالميا لكأس رايدر للجولف

المصدر: وام

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أعلنت كأس رايدر أوروبا ورابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية اليوم إبرام اتفاقية جديدة مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في سلاسل التوريد شريكاً عالمياً لكأس رايدر.

تعود جذور هذه المسابقة التي تُقام كل عامين إلى عام 1927 وتجمع بين 12 لاعباً من أفضل لاعبي الغولف المحترفين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للتنافس في مواجهات ثنائية ضمن مسابقة أصبحت واحدة من أعظم الفعاليات الرياضية في العالم حيث تجتذب الملايين من المتابعين.

تُعد كأس رايدر عملية لوجستية معقدة تشمل مئات الشركاء والمتعاقدين، وستستخدم مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قدراتها الرائدة في القطاع للمساهمة في تنظيم الفعالية عن طريق الربط السلس بين الخدمات اللوجستية الذكية وشغف لعبة الغولف ودقتها.

ومن خلال شبكتها المترابطة التي تغطي 75 دولة عبر ست قارات، والعمليات اليومية التي تمثل نسبة 10% من حجم التجارة العالمية، فإن القدرات اللوجستية لمجموعة موانئ دبي العالمية تضعها في مكانة مثالية تمكنها من المساهمة في إنجاح كأس رايدر وتعزيز كفاءة لعبة الغولف ونجاحها كرياضة عالمية.

وتساعد (دي بي ورلد) في نشر اللعبة بين الناس حول العالم من القاعدة الشعبية إلى المستوى الاحترافي وذلك من خلال المساعدة في تنظيم البطولات الدولية فضلاً عن إدارة البنية التحتية والتدفق السلس للمعدات.

ولم يتبقَ سوى شهرين على بدء الفريق الأمريكي دفاعه في إيطاليا، وتعمل (دي بي ورلد) مع كأس رايدر أوروبا ورابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية على إنشاء حلول سلسلة التوريد الأذكى والأكثر كفاءة وإبداعاً لضمان تنظيم كأس رايدر 2023 بشكل سلس.

و تعزز اتفاقية الشراكة الجديدة مع كأس رايدر، أكبر مسابقة للفرق في لعبة الغولف علاقات "دي بي ورلد" القوية مع لعبة الغولف، والقطاع الرياضي عموماً.

وكانت موانئ دبي العالمية الشريك الرئيسي للجولة الرئيسية الأوروبية للغولف، "جولة دي بي ورلد"، منذ عام 2022، ولبطولة جولة دي بي ورلد للغولف في دبي منذ عام 2009 .

وفي إطار اتفاقية الشراكة، ستستخدم مجموعة "دي بي ورلد" بصفتها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية الذكية، كأس رايدر منصة عالمية للتواصل مع المتعاملين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصلحة، بما يشكل جزءاً أساسياً من نمو أعمالها في القطاعات الرئيسية.

ويمكن للمشجعين توقع إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية والتجريبية بالتزامن مع هذه الشراكة، بما في ذلك حاوية "دي بي ورلد" المسماة "حياة جديدة" لكرات الغولف في قرية مشجعي كأس رايدر، حيث يتم تشجيع المشجعين على التبرع بكرات الغولف غير المرغوب فيها لإعادتها إلى مشاريع القاعدة الشعبية للغولف حول العالم.

وأشار دانيال فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى أن "دي بي ورلد" تلتزم بدعم نمو الرياضة على الصعيد العالمي بُغية الوصول إلى جماهير وأسواق جديدة من خلال الحلول اللوجستية الذكية، وقال إن كأس رايدر أصبحت واحدة من أعظم الفعاليات الرياضية في العالم وتدعم هذه الشراكة أهدافنا التجارية وأهداف علامتنا التجارية، إلا أنها تتيح استعراض شبكتنا اللوجستية العالمية التي تتحلى بمكانة فريدة لدعم شركاء الفعاليات والمتعاقدين من خلال توفير طرق للإنجاز تُعد أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة".

من جانبه، أوضح جاي كينينجز، مدير كأس رايدر، أن كأس رايدر تعتبر إحدى الفعاليات الرياضية العالمية التي تربط بين الناس في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا انضمام مجموعة "دي بي ورلد" التي تربط بين الناس من خلال خبراتها التجارية واللوجستية الذكية، إلى شركائنا التجاريين، وتوفر كأس رايدر منصة إضافية رائعة لتعزيز الأعمال المزدهرة، والاستفادة من خبراتهم اللوجستية للمساعدة في تنظيم فعالية من الطراز العالمي.

وقال جيف برايس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية، إن التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بصفتها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية الذكية، بالابتكار والتميز يتماهى بشكل تام مع كأس رايدر.. وستساعد المعرفة والخبرة الواسعة اللتان تتمتع بهما "دي بي ورلد" في تقديم تجربة من الطراز العالمي للاعبين والجمهور والشركاء في ماركو سيمون في سبتمبر المقبل.

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