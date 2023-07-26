أبوظبي تستضيف بطولة التنس العالمي بجزيرة ياس ديسمبر المقبل

المصدر: وام

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تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من بطولة دوري ‎التنس العالمي من 21 إلى 24 ديسمبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك طبقا للاتفاقية المشتركة بين مجلس أبو ظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي ومجموعة ميرال، ودوري التنس العالمي، لاستضافة 3 مواسم من البطولة على جزيرة ياس.

وتحمل البطولة شعار "العرض الأكبر في ملاعب التنس"، وتقدم مجموعة من التجارب المميزة التي تلبي تطلعات عشاق رياضة التنس، بمنافسات حماسية تجمع فرق "فالكونز"، و"هوكس"، وإيجلز، وكيتس، بنظام الدوري لمدة 3 أيام، ليتأهل الفريق المنتصر والوصيف للعب نهائي البطولة في 24 ديسمبر.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي: "نفخر بالشراكة مع دوري التنس العالمي، ونتطلع من خلالها لتعزيز مكانة أبو ظبي كعاصمة عالمية للرياضة، ونواصل دعمنا الكامل لاستضافة النسخة الثانية، ونتطلع للاستمرار بالنجاحات التي شهدتها النسخة الأولى، لتثبت أبو ظبي مجدداً قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وجاهزية البنى التحتية وفقا لأعلى المعايير الاحترافية".

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن البطولة تقدم مزيجاً متكاملاً يجمع بين المنافسات الرياضية والتجارب الترفيهية الحماسية، وتساهم في تعزيز مكانة أبو ظبي كوجهة رائدة في عالم الرياضة، كما تعد المواسم الثلاثة لهذه البطولة إضافة مهمة لفعاليات أبو ظبي الغنية والتي ستثري تجارب المقيمين والزوار على حد سواء.

وأوضح محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: "جزيرة ياس تواصل مسيرة نموها المميزة، بصفتها مركزاً رائداً للفعاليات الرياضية، ودوري التنس العالمي من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم، ومن خلال تعاوننا مع شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، نؤكد التزامنا المستمر بتوفير تجارب متميزة لجميع زوار جزيرة ياس".

وعبر راجيش بانجا، رئيس مجلس إدارة دوري التنس العالمي عن سعادته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في أبو ظبي لإقامة هذه البطولة الفريدة، والتي يتطلعون من خلالها إلى تقديم مزيج فريد وعالمي المستوى من العروض الرياضية والترفيهية".

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